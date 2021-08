Crysis 2 Remastered all'opera su PS5 in un video di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video dedicato a Crysis 2 Remastered, che sarà incluso nella Crysis Remastered Trilogy in arrivo su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch durante l'autunno. Il filmato in particolare mostra per la prima volta il titolo girare su PS5.

Come sappiamo Crysis 2 Remastered, così come gli altri titoli inclusi nella collection, non riceveranno un vero e proprio upgrade per PS5 e Xbox Series X | S, perlomeno non al lancio. Tuttavia grazie alla retrocompatibilità beneficeranno di prestazioni migliori rispetto alle controparti old-gen. Stando alle analisi preliminari di Digital Foundry su PS5 Crysis 2 gira alla risoluzione navita di 1440p con il framerate sempre molto vicino ai 60fps. Su Xbox Series X la risoluzione sarà maggiore, stando quanto riportato. In ogni caso parliamo di una build non definitiva, quindi da qui al lancio le performance sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft potrebbero essere addirittura migliori.

Digital Foundry inoltre afferma di aver giocato alle versioni Nintendo Switch di Crysis 2 e Crysis 3 Remastered. In questo caso, ovviamente, il framerate si assesta sui 30fps, ma la redazione si ritiene soddisfatta del lavoro fatto da Saber Interactive per ottimizzare la collection sulla console Nintendo. Il filmato inoltre include una lunga chiaccherata con gli sviluppatori, dove apprendiamo maggiori dettagli sullo sviluppo dei remaster.

Rimanendo in tema, in rete di recente è apparso un video che confronta la versione Xbox 360 di Crysis Remastered Trilogy con quelle Xbox Series X.