Ghost of Tsushima: l'espansione Iki include un nuovo set di armatura, PlayStation lo svela

L'espansione di Ghost of Tsushima dedicata all'isola di Iki include un nuovo set di armatura: PlayStation ce la mostra con un tweet, che potete vedere qui sotto.

Secondo quanto indicato dal tweet, i giocatori di Ghost of Tsushima Director's Cut (che include l'espansione di Iki) dovranno affrontare la Tribù dell'aquila per poter reclamare il nuovo set di armatura "Sarugami". Il design di questo equipaggiamento, che supponiamo avrà le proprie caratteristiche uniche, è ispirato alle sentinelle scimmiesche dell'Isola di Iki.

Contando anche Sarugami, all'interno di Ghost of Tsushima Director's Cut ci saranno in totale almeno quindici set di armatura. Per il momento non è chiaro se vi saranno altri set o pezzi di equipaggiamento per il personaggio all'interno dell'espansione, ma di certo ci saranno nuove attività e nuovi animali con i quali interagire.

Ghost of Tsushima The Director's Cut sarà disponibile su PS4 e PS5 a partire dal 20 agosto 2021. Su PlayStation 5 saranno supportati anche il feedback aptico, un lip-sync giapponese completo, supporto ai grilletti adattivi, all'audio 3D e tempi di caricamento più rapidi. Sappiamo inoltre che l'espansione Isola di Iki durerà come il primo atto del gioco base.