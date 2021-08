EA ammette di "non aver pensato ai giocatori" quando ha rimosso giochi da GOG

Il 28 giugno 2021 EA ha deciso di togliere da GOG alcuni giochi classici: Ultima Underworld, Ultima Underworld 2, Syndicate Plus e Syndicate Wars. Si è trattato di una mossa non apprezzata dal pubblico e, per rimediare, la compagnia li ha riaggiunti ad agosto 2021 e li ha resi gratis fino al 3 settembre. Ora, Chris Bruzzo di EA ha ammesso che la compagnia "non ha pensato ai giocatori".

"Quando prendiamo decisioni che riguardano i giocatori, ci prendiamo il tempo per rivedere esattamente quali sono i potenziali impatti e se servono i migliori interessi dei giocatori", ha detto Bruzzo di EA. "Quando abbiamo eliminato Syndicate e Ultima Underworld abbiamo saltato questo passo e quindi non abbiamo considerato completamente la prospettiva dei giocatori."

GOG offre molti giochi classici

"Dal livello di interesse che i giocatori hanno mostrato in seguito alla cancellazione di questi giochi, era chiaro che la gente voleva ancora che fossero disponibili, così abbiamo fatto due cose. La prima è stata quella di assicurarci che in futuro avremo un processo in atto che consideri la prospettiva dei giocatori per decisioni simili. La seconda è stata quella di reinserire i titoli e renderli disponibili al maggior numero di persone possibile con una promozione di un mese".

Ricordiamo anche che EA ha rimosso 5 giochi di Need for Speed dagli store digitali e a fine mese i server saranno messi offline: solo la modalità single player sarà disponibile.