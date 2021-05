Need for Speed: 5 giochi rimossi dagli store digitali dal 31 maggio 2021

Electronic Arts ha annunciato che a partire da oggi, 31 maggio 2021, non saranno più disponibili sugli store digitali cinque giochi del franchise di Need for Speed. Parliamo di Carbon, Shift, Shift 2: Unleashed, The Run e Undercover. Inoltre, non sarà possibile utilizzare le valute interne ai giochi per acquistare elementi aggiuntivi.

Electronic Arts spiega che le classifiche interne e il matchmaking rimarranno attivi fino al 31 agosto 2021. Da quel momento i giocatori di Need for Speed saranno costretti a rimanere offline e non potranno usare alcun tipo di funzione multigiocatore.

Max Myrus, community manager, ha sfruttato il subreddit di Need for Speed per spiegare agli utenti che: "Non è mai semplice decidere di mettere da parte vecchi giochi, ma ora siamo pronti a concentrarci sul futuro di Need for Speed. I team di sviluppo e lo staff operativo hanno investito molto tempo e passione nello sviluppo, nella creazione, nel rilascio e nel supporto di questi giochi nel corso degli anni, e adoriamo vedervi giocare. Ma il numero di giocatori è calato al punto da non rendere possibile continuare a lavorare dietro le scene su ciò che serve per mantenere attivi Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed e Need for Speed: The Run".

Non è difficile comprendere la scelta di EA, visto che parliamo di giochi rilasciati tra il 2006 e il 2011, ovvero opere in circolazione da dieci o più anni. Da allora, EA ha rilasciato altri sei videogame della serie di Need for Speed.

Lo scorso anno abbiamo anche avuto modo di rigiocare a Need for Speed Hot Pursuit Remastered, ecco la nostra recensione.