Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, CD Projekt RED lavora per farlo tornare

Cyberpunk 2077 tornerà a breve su PlayStation Store? Stando a quanto dichiarato da CD Projekt RED, è in corso una discussione per far tornare il gioco sulla piattaforma digitale Sony, a pare sia a buon punto.

Con le vendite di Cyberpunk 2077 in netto calo nel 2021, è chiaro che il team polacco deve fare tutto il possibile per recuperare terreno, e un ritorno su PS Store da questo punto di vista sarebbe davvero importante.

Ebbene, durante l'ultimo incontro con gli investitori lo studio ha rivelato che è in corso una trattativa con Sony appunto per riportare Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, e che quando ci saranno aggiornamenti in merito li annunceranno.

"Non possiamo scendere nei dettagli sulla questione, ma siamo nel mezzo di un procedimento, ci sono discussioni in corso e l'esito di queste discussioni verrà annunciato non appena sarà possibile farlo", ha dichiarato un portavoce di CD Projekt RED.

Dopodiché rimane da capire se le tempistiche di questa trattativa saranno rapide o se magari il ritorno di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store avverrà solo in concomitanza con il lancio della versione PS5, attesa per quest'anno.