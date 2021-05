Dungeons & Dragons: Dark Alliance, cooperativa in split-screen dopo il lancio

Dungeons & Dragons: Dark Alliance vedrà l'arrivo di una modalità cooperativa in split-screen, che sarà disponibile tramite un aggiornamento gratuito in arrivo dopo il lancio del gioco.

Disponibile su Xbox Game Pass dal day one, Dungeons & Dragons: Dark Alliance offrirà dunque un set completo di contenuti a base multiplayer, senza tralasciare quelli in locale, sebbene tale feature sarà limitata agli utenti PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Lo abbiamo appena annunciato durante lo streaming: vi abbiamo sentito forte e chiaro", hanno scritto su Twitter gli sviluppatori di Dungeons & Dragons: Dark Alliance.

"Dopo il lancio di Dark Alliance, la nostra priorità principale sarà quella di supportare la cooperativa locale per due giocatori in split-screen su PC, PS5 e Xbox Series X|S."

"Stiamo lavorando per fare in modo che tutto sia pronto in tempo per i nostri primi tre DLC, questa estate", hanno concluso i ragazzi di Tuque Games.