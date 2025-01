Crysis era così difficile da far girare perché pensato per i PC del futuro

Crysis era pensato per i PC del futuro . A spiegarlo è stato Cevat Yerli, director del gioco, nonché fondatore di Crytek, in un'intervista concessa per il numero 405 della rivista cartacea PC Gamer, dove è stata pubblicata un'ampia retrospettiva sul gioco. Naturalmente non poteva mancare una riflessione sul meme "Can it run Crysis?" , riferito alla capacità di un PC di far girare il pesantissimo titolo al massimo dettaglio.

Ci gira Crysis?

"Volevo assicurarmi che Crysis non invecchiasse, che fosse a prova di futuro, ovvero che se l'avessi giocato dopo tre anni, sarebbe sembrato migliore di oggi," ha dichiarato Yerli. Secondo lui, le impostazioni grafiche più elevate di Crysis erano progettate pensando all'hardware del 2010 e oltre (Crysis fu pubblicato nel 2007). "Molte persone hanno cercato di impostare Crysis al massimo immediatamente e io pensavo: 'Oh, non è per questo che abbiamo creato la modalità Ultra o Very High'."

In effetti Crysis era davvero pesantissimo, tanto che era difficile anche farlo girare con impostazioni High a un framerate stabile. Molti optarono per le impostazioni Medium o Low. Comunque sia, quella scelta pare aver fatto bene al gioco, visto che ne ha accresciuto la popolarità, proprio grazie al meme. "Era una sorta di meme ambiguo, buono e cattivo, ma mi è piaciuto," ha detto Yerli. "L'anno scorso, Jensen [Huang] di Nvidia ha annunciato una nuova GPU e ha detto: 'Sì, e può far girare Crysis.'"

Detto questo, Crysis era e rimane un gioco visivamente eccellente. Recentemente è stato rimasterizzato per i sistemi moderni, che forse sono il futuro che Yerli e i suoi andavano cercando nel 2007, anno in cui fu lanciato originariamente.