Ubisoft: come si è arrivati a questo punto?

Chiamatela crisi . Chiamatela difficoltà creativa. O chiamatela, se volete, una prolungata incapacità di generare successi che invece in altre società - dalle parti di Activision Blizzard ed Electronic Arts, per esempio - è più diffusa. E non è questione di interpretare i segnali. Nei giorni scorsi Ubisoft stessa ha confermato, di fatto, che c'è un problema e che, per altro, da sola non lo riesce a risolvere.

Naturalmente, in quella nota si vede la forte connotazione finanziaria della situazione. Perché negli ultimi anni, dal picco del 2021, le azioni di Ubisoft hanno perso oltre l'80% del valore . Il 46% nell'ultimo anno. Oggi valgono circa 12 euro (nel momento in cui scriviamo): bisogna tornare al 2013 per un valore simile. A più di dieci anni fa. Complessivamente Ubisoft vale 1,5 miliardi di euro. Per dare un riferimento, Electronic Arts vale 36 miliardi di dollari. Il problema è che Ubisoft ed Electronic Arts giocano nello stesso campionato. Sono entrambi grandi editori, forti di proprietà intellettuali storiche, con numerosi studi e diverse migliaia di dipendenti. La prima, però, sembra aver smarrito la capacità - produttiva e commerciale, soprattutto - di generare successi; mentre la seconda può farsi forza dei suoi successi sportivi (come EA Sports FC e Madden NFL), ma anche di esperienze in continua espansione come Apex Legends e The Sims. Ubisoft ha oltre 18 mila dipendenti e 40 studi nel mondo. È proprietaria di serie come Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry, Just Dance; oltre a tutto il catalogo legato a Tom Clancy: Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon, The Division. Ma oggi fatica a trovare un rimedio alla sua situazione.

A settembre 2020 ha lasciato Ubisoft anche Michel Ancel, che si stava occupando sia di Beyond Good and Evil 2 sia di Wild, un nuovo progetto. Un successivo rapporto ha correlato l'allontanamento di Ancel a uno stile gestionale definito tossico . Questo tipo di situazioni hanno anche avuto un impatto sull'immagine pubblica dell'azienda. Movimenti come "A Better Ubisoft", composta da una coalizione di dipendenti, hanno richiesto maggiore trasparenza e responsabilità da parte della dirigenza. Sicuramente queste controversie non hanno aiutato Ubisoft . Ma sarebbe miope pensare che i problemi della società francese siano da indagare altrove rispetto ai suoi videogiochi. Anche perché pochi mesi dopo quanto emerso a metà del 2020, è uscito proprio Assassin's Creed Valhalla. Il cui successo - ha generato più di un miliardo di dollari di ricavi - è una dimostrazione di come una cosa sia la gestione interna della società; e un'altra sia la risposta del pubblico ai suoi videogiochi.

A metà del 2020, una serie di denunce per molestie sessuali, abusi di potere e discriminazione hanno coinvolto vari alti dirigenti della società. Le denunce, sollevate da dipendenti e pubblicate in vari resoconti della stampa internazionale, hanno rivelato una cultura aziendale tossica , caratterizzata da comportamenti inappropriati e una gestione carente da parte della dirigenza. Come risultato di tutto questo, tre dirigenti di Ubisoft si sono dimessi: Serge Hascoët, direttore creativo; Yannis Mallat, managing director degli studi canadesi di Ubisoft; e Cécil Cornet, responsabile globale delle risorse umane.

E dire che nel 2021 Ubisoft “festeggiava”

A guardare il comunicato con cui (a maggio 2021) Ubisoft ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2021-2022 (che va da aprile 2021 a marzo 2022), si vede una società in positivo: si parla della "crescita spettacolare" di Just Dance; si vantano i 40 milioni di giocatori unici di The Division; della "robusta crescita" registrata da titoli e serie come Brawlhalla, Far Cry, For Honor, Rabbids, The Crew e Watch Dogs; e delle vendite "solide" di Immortals Fenyx Rising. Ma tante persone erano ancora chiuse in casa; la vita sociale non si era ripresa del tutto. Come altre società videoludiche, anche Ubisoft stava ancora beneficiando del consumo anomalo di qualcosa cosa fosse di intrattenimento.

Le aspettative intorno a Star Wars Outlwas erano ben altre

Per altro, il 2021 era iniziato con Ubisoft che annunciava la produzione di un videogioco basato su Star Wars, che sarebbe stato pubblicato dopo la scadenza del periodo di esclusività concordato fra Lucasfilm ed Electronic Arts. Una notizia che fece salire il valore delle azioni di Ubisoft; e scendere quello delle azioni di Electronic Arts.

Anche a maggio del 2022 Ubisoft era ottimista. Anzi, stava celebrando di nuovo un buon momento finanziario. Per l'anno fiscale che si era chiuso due mesi prima, Ubisoft parlò di una "prestazione stellare" di Assassin's Creed Valhalla; del "migliore anno di sempre" per Far Cry, reduce dal debutto, a ottobre 2021, di Far Cry 6; e di una ulteriore crescita per Rainbow Six Siege, anche alla luce della pubblicazione (a gennaio 2022) dello spin-off Rainbow Six Extraction. E per la prima volta nella sua storia, sottolineava la società, queste tre serie avevano contribuito ciascuna per almeno 300 milioni di euro in un anno fiscale. L'utile era stato inferiore alle aspettative, ma comunque buono: circa 400 milioni anziché fra 420 e 500 milioni di euro.

Riders Republic non è stato in grado di ripercorrere le orme di Steep

Però qualcosa già stava dimostrando qualche debolezza - sia creativa sia commerciale - specialmente sul fronte dei videogiochi online.

Per esempio, il videogioco online Hyper Scape - che ha debuttato nel 2020 - è stato chiuso ad aprile 2022. Riders Republic, un'altra nuova proprietà intellettuale, non ha destato grande interesse, nonostante una ricezione positiva dalla critica. E si iniziava a mettere in dubbio che, dopo l'ennesimo rinvio, di Skull and Bones avremmo mai visto il risultato finale.

Inoltre, Ubisoft aveva scelto di rendere un contenuto aggiuntivo previsto per Assassin's Creed Valhalla un gioco separato: quello che poi, tempo dopo, avremmo saputo essere Mirage. Lo aveva fatto per colmare un calendario che si faceva via via meno denso. Ciò accadeva mentre il rifacimento di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo - annunciato nel 2020 e inizialmente previsto per il 2021 - veniva rimandato a tempo indeterminato. (E tutt'oggi rimane in questa situazione.) Senza scordare Beyond Good and Evil 2 e il suo sviluppo senza fine.