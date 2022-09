Skull and Bones rinviato ancora, ecco la nuova data d'uscita

Non c'è pace per Skull and Bones, l'action live service a tema piratesco di Ubisoft, che è stato rinviato ancora una volta, mancando il 2022. La nuova data d'uscita è il 9 marzo 2023 su tutte le piattaforme, ossia PC, Amazon Luna, Stadia, PS5 e Xbox Series X e S.

Stando al comunicato stampa ufficiale, lo sviluppo del gioco è ormai concluso, ma la fase di rifinitura richiede ancora del tempo. Quindi il tempo supplementare concesso agli sviluppatori sarà utilizzato per migliorare ed equilibrare il gioco, seguendo le indicazioni date dai giocatori dei test tecnici e del programma insider. Probabilmente è stato proprio il contatto con i giocatori, avvenuto nelle scorse due settimane, ad aver convinto l'editore alla necessità di posticipare ulteriormente il lancio.

Come sempre in questi casi, è facile dire che i rinvii non sono piacevoli, soprattutto per chi sta aspettando il gioco, ma nondimeno è meglio attendere qualche mese in più che ritrovarsi con un titolo rotto e poco piacevole da giocare.

Rimane il fatto che Ubisoft ha posticipato l'unico blockbuster che aveva in programma per la fine del 2022, andando ad affollare ancora di più il 2023, anno sempre più problematico per numero di uscite.

Per avere più informazioni, leggete la nostra anteprima di Skull and Bones.