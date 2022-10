Crysis Remastered Trilogy in arrivo su Steam, ecco quando

Crytek ha annunciato che la Crysis Remastered Trilogy uscirà su Steam il 17 novembre 2022. Come saprete si tratta di una raccolta di edizioni rimasterizzate delle campagne single player di Crysis, Crysis 2 e Crysis 3, da giocare in attesa di Crysis 4.

Per il lancio nel negozio di Valve, la Crysis Remastered Trilogy sarà offerta con il 40% di sconto. Quindi potremo pagarla 29,99€ invece di 49,99€ per sette giorni. Chi già possiede Crysis Remastered potrà acquistare la Trilogy con il 55% di sconto, sempre per una settimana.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione della Crysis Remastered Trilogy, in cui abbiamo scritto:

Crysis Remastered Trilogy è un'ottima raccolta nel suo complesso, che consente di giocare ai tre capitoli che compongono serie con una grafica più moderna, capace di sfruttare anche le schede video più performanti. Certo, è interessante notare come si parta con un titolo eccellente (Crysis), passando a uno decente e nulla più (Crysis 2) per arrivare a uno davvero ottimo (Crysis 3), ma sinceramente non vi consigliamo di sacrificare nessuno dei tre (sono acquistabili anche singolarmente) nel caso decidiate di prendere la trilogia, perché comunque formano una storia unica, che vale la pena vivere per intero, una volta che si è dentro. Va detto anche che l'esperienza nel suo complesso rimane identica a quella degli originali, quindi chi l'ha già vissuta non troverà grossi stimoli per rifarlo, a parte quelli grafici.

Per il resto vi ricordiamo che la Crysis Remastered Trilogy è già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, Xbox One e PC (sull'Epic Games Store).