Brewmaster: Beer Brewing Simulator: data d'uscita ufficiale delle versioni console annunciata

Brewmaster: Beer Brewing Simulator ha una data d'uscita ufficiale anche su console: il 27 ottobre 2022. Quindi i possessori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch possono prepararsi a perseguire l'obiettivo di diffondere nel mondo tanta ubriachezza molesta (solo virtualmente parlando) entro la fine del mese.

L'obiettivo del gioco è infatti quello di perfezionarsi nella produzione della birra, attraverso una simulazione completa dell'attività: dal perfezionamento di autentiche tecniche di fermentazione chimica a denominazione, imbottigliamento ed etichettatura: affina la tua tecnica per diventare un sommo mastro birrario nella prima simulazione realistica dedicata alla produzione della birra. Serviti di tutti i trucchi del mestiere e della migliore attrezzatura a tua disposizione, segui una ricetta o sperimenta con un'infinità di ingredienti realmente esistenti per affinare le tue abilità. Partecipa a concorsi amichevoli, guadagna gettoni birra e rinnova l'attrezzatura per migliorarti ulteriormente.

Scegli se giocare la trama nella modalità Mastro birraio o tuffarti nella modalità Creativa, un sandbox in cui tutto è sbloccato. Leggiamo quali sono le principali caratteristiche del gioco: