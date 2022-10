Gotham Knights, un trailer spiega tutte le caratteristiche del gioco

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer "overview" su Gotham Knights, ovvero un video riepilogativo che spiega tutte le caratteristiche del nuovo gioco action su licenza DC Comics che si intitola, molto opportunamente, "Cos'è Gotham Knights?"

In effetti, il trailer risponde in maniera esaustiva alla domanda, prendendo in esame i diversi elementi del gioco e mostrando, al contempo, varie scene di gameplay per rendere meglio l'idea. Il video passa dunque in rassegna i vari personaggi utilizzabili, ovvero Batgirl, Night Wing, Red Hood e Robin, spiegando che ora sta a questi riprendere in mano l'eredità di Batman.

Con una Gotham City ormai completamente fuori controllo, a causa del proliferare del crimine grazie al potere della Corte dei Gufi, i quattro super-eroi devono impegnarsi e collaborare per cercare di riportare l'ordine nella città.

Non è una missione semplice e tutti e quattro devono fare affidamento alle loro capacità in combattimento e anche nella soluzione dei casi, come veri e propri detective all'opera. Vediamo dunque le varie abilità dei quattro personaggi oltre alle numerose possibilità di personalizzazione.

La storia viene presentata in maniera veloce con qualche scena d'intermezzo, mentre nella spiegazione del gameplay vediamo varie scene tratte sia dai momenti di scontro che da quelli in stile stealth o tipo avventura, mostrando dunque le diverse anime di questo gioco e quello che dovremo affrontare per "diventare i cavalieri di Gotham". Nel frattempo, sul gioco si sta scatenando la polemica sul fatto che vada a 30 FPS su PS5 e Xbox Series X|S, in attesa dell'uscita fissata per il 21 ottobre 2022.