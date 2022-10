Gotham Knights va a 30 FPS su PS5 e Xbox Series X|S, è ufficiale

Un precedente rumor aveva puntato il dito verso la mancanza di una modalità 60 FPS per Gotham Knights. Ora, gli sviluppatori hanno confermato che Gotham Knights non andrà oltre i 30 FPS su Xbox Series X|S e PS5.

Tramite Discord, Fleur Marty ha scritto: "So che molti si stanno domandando riguardo alla presenza di una modalità prestazioni per Gotham Knights su console. A causa del tipo di funzioni che abbiamo nel nostro gioco, come ad esempio la presenza di un'esperienza coop senza limiti in un mondo open world altamente dettagliato, non è possibile semplicemente abbassare la risoluzione e ottenere un più FPS. Per questa ragione, il nostro gioco non avrà un'opzione prestazioni/qualità e viaggerà a 30 FPS su console."

Pare quindi che i giocatori console dovranno accontentarsi di giocare a 30 FPS.

Il pubblico, che ha commentato la spiegazione, non è rimasto particolarmente convinto di quanto detto da Fleur Marty, affermando che se i 30 FPS sono un obbligo in cooperativa su PS5 e Xbox Series X|S, avrebbero almeno potuto presentare i 60 FPS per chi gioca in solitaria.

Molto probabilmente non è così semplice e la spiegazione di Marty non presenta tutte le problematiche dietro alla questione. Questo è quanto: dovremo giocare Gotham Knights a 30 FPS su console.

