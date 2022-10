Gotham Knights: peso del gioco su PS5 e data di pre-caricamento svelati

Abbiamo modo di scoprire ora il peso e la data di pre-caricamento di Gotham Knights. Il gioco, in versione PS5, peserà 41,03 GB e sarà possibile scaricarlo a partire dal 19 ottobre 2022. L'avvio sarà possibile all'uscita, ovviamente, ovvero due giorni dopo.

La versione di lancio, secondo quanto indicato, sarà la 1.002.000, in altre parole dovrebbero già essere disponibili degli aggiornamenti. Il peso, come detto, è quello PS5, quindi è possibile che le altre versioni siano leggermente diverse, ma non crediamo ci si debba aspettare numeri completamente differenti.

Gotham Knights sarà disponibile anche per Xbox Series X|S e PC, oltre che per PS5. Inizialmente erano previste le versioni PS4 e Xbox One, ma il team ha infine deciso di eliminarle per potersi concentrare sull'ottimizzazione delle versioni di attuale generazione e proporre un prodotto finale più solido.

In Gotham Knights potremo controllare Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Ogni personaggio ha il proprio set di abilità uniche, da sfruttare sia in combattimento che nel movimento. I quattro personaggi dovranno ereditare la sicurezza di Gotham dopo la morte di Batman. Si potrà giocare in cooperativa, ma non ci saranno trofei legati ad essa.