Gotham Knights: non ci sono trofei legati alla difficoltà o alla cooperativa

I trofei di Gotham Knights sono stati pubblicati con largo anticipo rispetto all'uscita del gioco, prevista per il 21 ottobre 2022, e c'è una buona notizia per chi non vuole giocare alla difficoltà massima: non ci sono trofei basati sulla difficoltà. Inoltre, non ci sono trofei legati al gioco online o alla cooperativa.

Questo significa che per completare al 100% il gioco di WB Games Montreal non sarà necessario rigiocare a più livelli di difficoltà l'intera avventura o dover fin da subito affrontare il gioco alla difficoltà maggiore. Considerando che pare un gioco massiccio, si tratta di un buon risparmio di tempo per i cacciatori di trofei.

Per il resto, senza fare alcun tipo di spoiler, i trofei richiedono di completare una serie di compiti molto classici legati ad esempio completare vari tipi di missioni, eseguire certe azioni contestuali nel mondo di gioco, completare sfide secondarie, giocare almeno una volta con tutti i personaggi, sconfigge certi nemici un certo numero di volte e sbloccare varie abilità.

Vi ricordiamo che Gotham Knights è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Erano inizialmente previste le versioni PS4 e Xbox One, ma sono poi state cancellate per poter supportare nel modo corretto quelle di nuova generazione.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Gotham Knights.

Se volete vedere la lista completa dei trofei in inglese, potete trovarla qui.