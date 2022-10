Gotham Knights, abbiamo provato l'action RPG ambientato nel mondo di Batman

C'è di più: anziché portare avanti la linea temporale "prequel" dell'Arkhamverse inaugurata con l'ottimo Arkham Origins, i ragazzi di WB Games Montreal hanno pensato fosse una buona idea creare un universo narrativo separato, diverso dunque da quello che ritroveremo in Suicide Squad: Kill the Justice League, ma con un elemento in comune: anche qui Batman è morto e sono i suoi pupilli a doversi assumere l'onere di proteggere Gotham.

Non c'è dubbio che la gestione delle licenze legate ai personaggi DC in casa Warner Bros. sia un attimino caotica: al di là degli straordinari casini sul piano cinematografico, anche sul fronte dei videogiochi la situazione non è entusiasmante. Sono infatti passati oltre sette anni dall'uscita dello splendido Batman: Arkham Knight e ancora oggi il Cavaliere Oscuro, un personaggio che tutti conoscono e che in generale vende anche solo per il nome, è clamorosamente assente da PC e console.

Durante il nostro provato abbiamo potuto dedicarci ad alcune delle missioni relative al filone narrativo di Harley Quinn , partendo dai primi incarichi e dalle indagini legate a una serie di efferati omicidi per arrivare poi al confronto con la celebre criminale, che a quanto pare desidera approfittare dell'assenza di Batman per lanciare il proprio attacco a Gotham.

Nightwing (Dick Grayson, il primo Robin), Cappuccio Rosso (Jason Todd, il secondo Robin), Robin (Tim Drake, l'ultima spalla di Batman) e Batgirl (Barbara Gordon, qui in forma smagliante e non costretta su di una sedia a rotelle) non possono fare altro che accettare il compito e decidono dunque di lavorare insieme utilizzando il Campanile di Gotham come quartier generale.

L'abbiamo appena accennato: l'incipit di Gotham Knights è rappresentato dalla morte di Batman , avvenuta probabilmente per mano dei letali Artigli della Corte dei Gufi. Prima di scomparire dalla scena, tuttavia, Bruce Wayne fa in tempo a mandare un messaggio ai suoi pupilli, investendoli ufficialmente del ruolo di protettori della città, ora che lui non c'è più.

Gameplay

Gotham Knights, una sequenza di combattimento

Cominciamo col dire che chi si aspetta in qualche modo un'esperienza legata saldamente alla saga di Batman: Arkham non rimarrà deluso. Sebbene infatti gli sviluppatori abbiano optato per un gameplay prettamente action RPG, dunque con la rappresentazione numerica dei danni inflitti con ogni colpo e uno sfaccettato sistema di upgrade e personalizzazione sulla base di oggetti sbloccabili, il freeflow è sempre lì ad allietare le nostre scazzottate.

Parliamo di un sistema di combattimento che nel corso degli anni ha cambiato il volto del genere action e di cui non a caso Insomniac Games ha voluto appropriarsi per l'entusiasmante Marvel's Spider-Man. Nel caso di Gotham Knights, tuttavia, le tolleranze sono le stesse dei giochi targati Rocksteady, dunque il flusso di legnate non si interrompe qualora un avversario sia distante quel metro in più: il nostro personaggio scatterà in automatico e lo colpirà ugualmente.

Gotham Knights, una scena con Harley Quinn e Nightwing

Durante la prova abbiamo apprezzato la resa degli impatti, con l'immancabile enfasi al rallentatore sul colpo che conclude lo scontro, pur sentendo la mancanza dei contrattacchi, che tuttavia potrebbero anche rientrare nel repertorio dei protagonisti una volta sbloccata il giusto potenziamento, per quel che ne sappiamo. Molto bene invece le abilità, che si pongono come un tratto caratterizzante per ognuno dei personaggi giocabili, consentono di creare build dall'approccio differente e mettono a disposizione attacchi tanto spettacolari quanto efficaci, in grado di cambiare le sorti di un combattimento che magari si stava mettendo male.

Le fasi stealth sono integrate nel gameplay, nel senso che è possibile muoversi silenziosamente e cogliere gli avversari alle spalle per metterli KO in maniera discreta oppure eclatante, mentre non è ancora chiaro se e cosa si possa fare dagli appigli: si tratta di una meccanica che tanto Batman: Arkham quanto Marvel's Spider-Man hanno sfruttato a fondo e in maniera molto divertente, dunque sarebbe un peccato privarsene.

Da approfondire gli aspetti investigativi, che si basano sulla Modalità Detective per l'individuazione e l'analisi delle tracce, nonché sulla risoluzione di alcuni puzzle.

Gotham Knights, Batgirl esplora un edificio in fiamme

Chiaramente l'esperienza di Gotham Knights non si riduce ai combattimenti, che pure rappresentano il fulcro del prodotto. L'impostazione open world mette a disposizione l'intera città di Gotham in una versione liberamente esplorabile, suddivisa in zone differenti e come al solito piena zeppa di criminali a piede libero, con cui potremo interagire in qualsiasi momento mentre viaggiamo a bordo del Batcycle, passiamo da un appiglio all'altro con il rampino oppure utilizziamo le manovre extra per il movimento nella mappa.

Nightwing ad esempio può richiamare al volo il suo aliante, mentre Cappuccio Rosso "rimbalza" su barriere di energia figlie del suo background mistico: strumenti che consentono di spostarsi anche per lunghi tratti, ma in maniera piuttosto lenta. Nel caso in cui si debba raggiungere l'altra parte della città, insomma, meglio affidarsi alla motocicletta oppure agli spostamenti veloci, che si sbloccano dopo aver completato determinate attività.

Gotham Knights, uno spostamento in moto

A proposito di spostamenti veloci, raggiungere il Campanile in qualsiasi momento della campagna ci darà modo di interagire con ciò che rimane dell'equipaggiamento di Batman e utilizzarlo per scoprire nuovi possibili upgrade: una soluzione interessante anche a livello narrativo, quando i pupilli del Cavaliere Oscuro scoprono che il loro mentore scomparso può ancora insegnargli qualcosa. Nel quartier generale avremo inoltre modo di cambiare liberamente personaggio e cimentarci con alcuni tutorial necessari per apprendere determinate mosse.

Durante la nostra prova abbiamo utilizzato principalmente Batgirl e Nightwing, apprezzando il bilanciamento dei due eroi nell'affrontare qualsiasi tipo di situazione e le relative abilità speciali. Cappuccio Rosso e Robin ci sono sembrati invece più focalizzati rispettivamente sull'azione e sulla furtività, ma speriamo di poter approfondire meglio questi aspetti in fase di recensione e scoprire se i protagonisti sono effettivamente ben differenziati.