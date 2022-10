Overwatch 2: molti giocatori hanno perso skin e progressi, Blizzard lavora a una soluzione

A poche ore dal lancio di Overwatch 2, molti giocatori in rete affermano di aver perso i progressi, skin e gli altri oggetti cosmetici ottenuti nel primo capitolo. Fortunatamente Blizzard pare essere già al lavoro per risolvere questo problema, così come gli altri emersi con l'apertura dei server di gioco.

Come probabilmente saprete, il lancio di Overwatch 2 non verrà ricordato come il migliore della storia della compagnia di Irvine, tra problemi di accesso, disconnessioni e un attacco DDoS. Tra le varie magagne del day-one si aggiunge anche quindi il mancato trasferimento di oggetti cosmetici e accessori che ovviamente sta mandando su tutte le furie molti giocatori, dato che si trovano fondamentalmente privati dei progressi e ricompense ottenute in decine o centinaia di ore di gioco sul primo Overwatch.

Overwatch 2

Come detto in apertura, fortunatamente il team di Blizzard è già a conoscenza del problema e sta già lavorando a una soluzione, come riportato sui forum ufficiali di Overwatch 2. Quindi ora si tratta solo di portare pazienza e aspettare un fix da parte degli sviluppatori.

Nel frattempo i primi voti della stampa internazionale per Overwatch 2 sono decisamente positivi, seppur non manchi qualche eccezione.