Overwatch 2: attacchi DDoS dietro i problemi di connessione al lancio, dice Blizzard

Arrivano nuovi update per la situazione di Overwatch 2, che appena lanciato ha avuto diversi problemi in termini di stabilità e connessione, impedendo a molti giocatori di entrare in partita: a quanto pare, parte di questi inconvenienti sarebbero dovuti anche a degli attacchi DDoS subiti proprio nel giorno di uscita.

"Stiamo facendo rapidi progressi sui problemi di server e stabilità, mentre cerchiamo di risolvere il secondo attacco DDoS", ha scritto in particolare Aaron Keller, game director di Overwatch 2 presso Blizzard. "Siamo continuamente al lavoro e continueremo a farlo durante la notte. Grazie per la vostra pazienza, condivideremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili".



In effetti, Overwatch 2 è stato irraggiungibile per molti utenti nella giornata di ieri, con i server presi d'assalto e problemi di accesso vari. Questi si pensava fossero dovuti soprattutto al sovraffollamento di utenti sulla piattaforma, cosa che probabilmente è anche vera, ma dietro ci sono stati anche vari attacchi DDoS portati da sconosciuti contro i server di Blizzard a complicare ulteriormente le cose.

Tra i problemi rilevati nelle ore scorse, c'è l'"Errore server inaspettato" che può comparire al tentativo di connessione, il fatto che alcuni elementi cosmetici, oggetti e valute non compaiano nella raccolta degli utenti e la disconnessione improvvisa in partita. Attendiamo dunque eventuali soluzioni e la stabilizzazione della situazione da parte degli sviluppatori, che evidentemente stanno cercando di risolvere falle che arrivano anche attraverso attacchi hacker.

Ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile dalla giornata di ieri, 4 ottobre 2022, e che al momento ha ricevuto voti ottimi ma con qualche eccezione da parte della critica.