Naruto: il cosplay di Tsunade da yaizaperez è tutto in body painting

Da Naruto arriva questo nuovo e interessante cosplay di Tsunade da parte di yaizaperez, che ha la particolarità di essere eseguito tutto interamente in body painting, tranne qualche dettaglio aggiuntivo, cosa che lo rende particolarmente affascinante.

La Principessa delle Lumache di Konoha si presenta qui in ottima forma, grazie anche alla figura davvero piacevole di yaizaperez e anche alla particolare tecnica utilizzata per riprodurne le fattezze, ovvero il body painting totale (o quasi), da quel che possiamo vedere.

Il Quinto Hokage viene dunque rappresentata non tanto attraverso la costruzione di un costume ma dipingendo questo direttamente sul corpo della modella, ma con notevole fedeltà all'originale. Ben visibili, inoltre, anche i segni della Rinascita sul volto di yaizaperez, che compaiono quando il personaggio utilizza la forma più estrema della sua particolare abilità medica ninja.

Personaggio sempre molto quotato tra le cosplayer ma anche molto affascinante per tutti gli appassionati della serie Naruto, Tsunade è il Quinto Hokage del Villaggio della Foglia e oltre ad essere un'abile combattente è anche una potente ninja medico. Ne abbiamo viste diverse interpretazioni da parte di varie cosplayer in precedenza, ma questo è uno dei rari casi in cui viene messa in scena attraverso il body painting invece di un costume vero e proprio.

