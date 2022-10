My Hero Academia, il cosplay di Midnight da katyuskamoonfox prepara il frustino

Torniamo nello straordinario mondo di My Hero Academia per questo notevole cosplay di Midnight da parte di katyuskamoonfox, che interpreta l'"eroina vietata ai minori" in maniera veramente esemplare.

Il personaggio in questione è molto particolare: Nemuri Kayama è una Pro Hero che punta molto sull'aspetto avvenente ma a dispetto della sua forma esteriore è anche un'attenta e preparata insegnante dell'istituto Yuei. È nota come Midnight, ovvero la "Hero vietata ai minori", come viene definita nella serie, proprio per il suo atteggiamento e il costume utilizzato, che ricorda quello di una mistress sado-maso, vista anche la presenza del frustino.

Midnight passa da un carattere giocoso e civettuolo, al lato più protettivo nei confronti dei propri alunni, fino al lato sadico una volta entrata in combattimento e liberato il suo potere: il suo Quirk, infatti, è "Profumo del Sonno" e consente di addormentare le persone vicine emanando un aroma che induce al sonno.

Il suo potere risulta avere effetto soprattutto contro i maschi, altra particolare caratteristica che non fa altro che confermare il suo ruolo da "dominatrice di uomini", cosa che viene rimarcata anche dalla forma del costume e dall'uso della frusta come arma principale, insieme ai ventagli.

Il costume e l'atteggiamento generale di Midnight vengono replicati in maniera molto convincente da katyuskamoonfox in questo set di foto che potete vedere qui sotto, incarnando il personaggio in maniera davvero convincente.

