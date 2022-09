Jujutsu Kaisen: il cosplay di Nobara da Nekonoikatsu ci prende a martellate

Anche Jujutsu Kaisen è diventato ormai un soggetto molto utilizzato dai cosplayer in tutto il mondo, come dimostra anche quest'ottimo cosplay di Nobara Kugisaki da parte di Nekonoikatsu, ben calata nella strana realtà di uno dei personaggi preferiti in assoluto della serie.

Con l'anime a trasporre in maniera fedele il manga originale di Gege Akutami, la diffusione della storia ha subito una notevole espansione e sta iniziando ad essere conosciuta anche qui, dunque il personaggio a cui si riferisce il cosplay in questione risulterà probabilmente noto a molti.

Nobara si conferma dunque uno dei personaggi preferiti, anche rispetto al ai protagonisti come Yuji Itadori e Megumi Fushigoro. Anche dalla frequenza con cui viene interpretata dalle cosplayer è possibile capire come la bella e micidiale ragazza dai capelli rossi sia una figura davvero inconfondibile e indimenticabile.

Specialista di una tecnica tutta sua, basata su martello e chiodi, come riprodotto anche dalla cosplayer Nekonoikatsu, Nobara è protagonista di alcuni dei combattimenti più cruenti della serie, in grado di sprigionare una violenza devastante e inquietante, che contrasta in maniera perfetta con il suo aspetto da studentessa.

E proprio questo contrasto traspare precisamente in questo ottimo cosplay da parte di Nekonoikatsu, che replica precisamente l'alternanza tra lucidità e follia che contraddistingue Nobara, tra momenti di apparente calma e altri di accessi di furia.



