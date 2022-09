Dead Cells: l'aggiornamento con la modalità Boss Rush è in alpha e chi vuole può provarlo

L'aggiornamento maggiore di Dead Cells, roguevania di pregevole fattura capace di vendere milioni di copie, che introdurrà la modalità Boss Rush è in alpha testing, come annunciato dagli sviluppatori.

Per accedere alla nuova modalità bisogna passare per una nuova porta, aperta nell'area iniziale, i Prisoner's Quarters, vicino a dove si accede alla stanza di allenamento e al sarto. Per riferimento, è quella vicina alla testa di un boss.

La nuova modalità

Superata la porta si troveranno altre quattro porte che conducono a quattro diversi stage: in uno si affronteranno tre boss, nel secondo tre boss con modificatori, nel terzo cinque boss, nel quarto cinque boss con modificatori.

I modificatori sono dei nuovi poteri conferiti ai boss, che sono selezionati dalle fasce seguenti:

Fascia 1 - Concierge, Conjunctivius, Mama Tick

Fascia 2 - Time Keeper, The Giant, The Scarecrow

Fascia 3 - Hand of the King, The Servants (solo il combattimento finale, non l'intera torre), The Queen

Gli stage con tre boss ne avranno uno per ogni fascia (dalla più bassa alla più alta, mentre gli stage con cinque boss avranno due boss di fascia 1, due di fascia 2 e uno di fascia 3.

Nella versione alpha, i giocatori avranno accesso a tutti i boss da subito. Nella versione finale, si potrà combattere solo contro i boss incontrati in gioco.

Per accedere alla versione alpha di Dead Cells, cliccate con il tasto destro sul gioco nella libreria di Steam, quindi selezionate il tab "beta" e nel menù a tendina scegliete "Alpha - Not for the faint hearted". Chiudete e il gioco si aggiornerà automaticamente. Per tornare al gioco normale, ripetete il procedimento deselezionando la versione alpha.