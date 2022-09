Return to Monkey Island primo tra i giochi su Steam, a poche ore dal lancio

Return to Monkey Island è disponibile solo da poche ore, ma è già al primo posto della classifica globale di Steam, almeno per quanto riguarda i giochi. Sopra dell'ultima fatica di Gilbert e Grossman c'è solo lo Steam Deck.

Return to Monkey Island ha scalato la classifica di Steam

Attualmente Return to Monkey Island conta più di 15.000 giocatori su Steam, come rilevato da SteamDB. Si tratta di informazioni rilevanti, considerando che stiamo parlando di un'avventura grafica, genere non certo noto per fare numeri giganteschi di questi tempi.

Altro dato interessante: delle 103 recensioni attualmente ricevute dal gioco su Steam, il 97% sono positive, per una media complessiva "Molto positiva". Va detto che il titolo di Terrible Toybox è disponibile da pochissime ore e che, quindi, si tratta per la maggior parte di giudizi espressi dopo poche ore, quando non pochi minuti, di gioco. Comunque sia possiamo prenderlo come indicazione dell'accoglienza riservata al gioco.

Se volete più informazioni, leggere la nostra recensione di Return to Monkey Island, in cui abbiamo scritto:

Return to Monkey Island è esattamente il gioco che ci si poteva attendere da Gilbert e soci, in cui l'amore per i personaggi e le loro vicende si sposa con una profonda riflessione sul tempo e sul ruolo del videogiocatore. È una storia su chi è riuscito ad andare avanti e chi è rimasto legato alle sue ossessioni, su chi è maturato e su chi è solo cresciuto, rimanendo però imprigionato nel suo immaginario, cui finisce per sacrificare tutto. In questo senso stiamo parlando di un'opera riuscita, sicuramente essenziale per gli appassionati di Monkey Island, che pecca solo per qualche ripetizione nei puzzle, comunque ben fatti nel loro complesso, e per alcune rifiniture, ma che in generale si lascia amare fino in fondo. Insomma, è tempo di tornare alla ricerca del segreto di Monkey Island.