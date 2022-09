GTA 6: forum rimuovono il materiale trafugato per paura di essere fatti cancellare da Take-Two

Due grossi forum hanno rimosso il materiale rubato di GTA 6 emerso nelle scorse ore, a quanto pare su richiesta di Take-Two, l'editore del gioco e della serie. Il primo forum a obbedire, a quanto pare per non essere cancellato, è stato GTA Forums. Le discussioni sulla fuga di notizie sono ancora ammesse, ma non è possibile pubblicare immagini, link o video relativi.

Lo stesso è accaduto nel subreddit di GTA 6, dove i moderatori hanno avvisato che qualsiasi messaggio con link, immagini o video del materiale trafugato sarà cancellato. In questo caso non è stata esplicitata alcuna richiesta di Take-Two, ma nel post viene specificato che le nuove regole sono state stabilite per evitare di essere "cancellati da Rockstar Games." Probabilmente la paura è per qualche ritorsione legale.

Anche in questo caso è possibile commentare, ma senza postare link o altro.

Nel caso vi fosse sfuggito, nel fine settimana sono finiti online più di novanta video di una versione work in progress di GTA 6, la cui autenticità è stata confermata da Rockstar Games stessa.