Babylon's Fall: GameStop lo sta rimuovendo dai negozi

GameStop ha iniziato a togliere dalla vendita nei suoi negozi Babylon's Fall, la sfortunata esclusiva console per PS4 e PS5 che non ha convinto davvero nessuno, risaltando solo per il bassissimo numero di giocatori sui server a pochi giorni dal lancio.

La notizia non stupisce più di tanto, visto che Square Enix ha annunciato la chiusura del gioco, già non più in vendita nei negozi digitali. Insomma, è solo l'ennesimo segno dei risultati disastrosi del gioco, nonostante gli sforzi fatti da PlatinumGames per tenerlo in vita con la Stagione 2.

In un certo senso potrebbe aver senso acquistare una delle ultime copie disponibili per mero collezionismo. Comunque sia, vista la prospettiva di non poterci più giocare da febbraio 2023, ha senso che nessuno voglia più venderlo.

In realtà attualmente non è chiaro se tutti i GameStop lo stiano togliendo di torno, ma immaginiamo che si tratti di un'iniziativa dell'intera catena. Nemmeno Anthem ha subito una sorte così ingloriosa.