Anthem ormai si trova in vendita a un centesimo

Alcuni Gamestop USA stanno vendendo Anthem a 1 centesimo. Da notare che il prezzo include già le tasse. Si tratta dello sfregio finale per il gioco di BioWare, il cui valore è ormai da anni molto basso, ma che non aveva mai raggiunto questo punto. Paradossalmente sarebbe più dignitoso se fosse regalato, perché quantomeno dimostrerebbe di essere un oggetto interessante per fare un po' di marketing.

Di fatto è come se il negozio stesse dichiarando che Anthem non vale più niente, nemmeno la ricevuta fiscale per acquistarlo. Il prezzo è così basso che un utente ha potuto acquistare ben 37 copie del gioco senza battere ciglio (del resto sono41 centesimi in totale, considerate le tasse, quindi non crediamo che andrà fallito).

Stando a un ex dipendente di GameStop, i giochi vengono venduti a un centesimo quando tutti gli altri tentativi sono falliti, ossia quando si riconosce che non interessano davvero a nessuno e si mira solo a svuotare i magazzini.

Considerate che Anthem non è nemmeno vecchissimo come titolo, dato che fu lanciato a inizio 2019. Giochi molto più anziani vengono venduti a prezzi ben più alti.

Anthem fu il tentativo di BioWare ed EA di seguire la scia dei live service stile Destiny. Lanciato dopo un'imponente campagna marketing, i giocatori scoprirono che era solo l'ombra di quanto avrebbe potuto essere. Gli aggiornamenti non riuscirono a risollevarlo e, vista la carenza di giocatori, EA decise di chiuderlo definitivamente, senza nemmeno dare tempo al team di sviluppo di completare il progetto di rilancio annunciato al pubblico.

C'è da notare che sul sito di Gamestop Anthem è venduto ancora a prezzo pieno. Quindi l'offerta di un centesimo a copia potrebbe riguardare solo alcuni negozi.