Sony e Spin Master: annunciata collaborazione per giocattoli e merchandise delle IP PlayStation

Spin Master ha annunciato un accordo di licenza con Sony per la realizzazione di giocattoli e merchandise legati alle proprietà intellettuali di PlayStation. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, la collaborazione include franchise quali God of War, Horizon, The Last of Us e Uncharted.

I prodotti creati cadranno in varie categorie: statuette, collezionabili, playset, peluche, gioco di ruolo, veicoli, RC e puzzle.

Chris Beardall, il CCO di Spin Master, ha dichiarato che sia SIE, sia Spin Master condividono un obiettivo comune: ispirare e intrattenere i consumatori con la continua ricerca di innovazioni: "Insieme daremo vita in modi completamente nuovi alla narrazione interattiva dei coinvolgenti giochi PlayStation di Sony, estendendo il fandom dal digital al gioco fisico."

God of War è uno dei franchise dell'accordo

Per chi non la conoscesse, Spin Master è la compagnia che si occupa dei giocattoli di franchise notissimi tra i più piccoli, come Paw Patrol. Proprio di recente ha espanso i suoi interessi, lanciandosi nel mondo dei videogiochi. Nel 2021 ha creato un fondo da 100 milioni di dollari, chiamato Spin Master Ventures, atto a investire in giocattoli intrattenimento e giochi digitali.

Sony è molto attiva nello sfruttamento delle sue proprietà intellettuali più popolari. Proprio di recente ha lanciato Horizon Forbidden West, seguito della hit Horizon Zero Dawn. A breve lancerà il remake di The Last of Us e God of War Ragnarok, mentre si parla da tempo di un The Last of Us multigiocatore. Di Uncharted, invece, ha lanciato una raccolta e un film. Facile ipotizzare che tutti i suoi franchise maggiori saranno ben rappresentati durante la generazione PS5, quindi la mossa di Spin Master appare quantomai azzeccata.