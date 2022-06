Babylon's Fall: Stagione 2 iniziata nonostante i problemi, ecco i dettagli

Babylon's Fall, l'action game multiplayer e live service di Platinum Games e Square Enix, ha raggiunto ufficialmente la Stagione 2, nonostante il lancio disastroso e la veloce desertificazione dei server, a indicare comunque l'impegno degli sviluppatori sul gioco: vediamo dunque i dettagli di questa nuova stagione.

Babylon's Fall: Stagione 2 introduce un nuovo capitolo nella storia, intitolato "The Light of Aaru", che vede la fazione Kuftaali entrare in scena, mentre le Sentinelle si avventurano nello Ziggurat per scoprire la "nuova verità". Questa nuova stagione proseguirà fino al 29 novembre, considerando che è stata allungata da Platinum Games in modo da avere più tempo per aggiustare varie questioni.

È disponibile un nuovo Battle Pass con oltre 100 nuove ricompense da sbloccare, tra le quali anche vari oggetti incentrati sugli assassini.

Babylon's Fall: Stagione 2, la roadmap della stagione

Disponibili nuove pistole come armi, insieme all'elemento Sun. All'interno della stagione, inoltre, si troveranno oltre 80 nuove quest disponibili, dalle Skirmish agli eventi Siege e Duel contro nuove minacce.

Presente anche un nuovo evento a tempo limitato chiamato Festival of the Sun, previsto andare dal 18 luglio al 15 agosto, con ulteriori dettagli che verranno svelati in seguito. Nell'immagine riportata in questa pagine è possibile vedere un riassunto generale dei nuovi contenuti disponibili e in arrivo con la Stagione 2.

Nel corso di maggio, Babylon's Fall è calato fino a un solo giocatore attivo su Steam, ma nonostante tutto Square Enix continua a supportarlo.