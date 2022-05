Babylon's Fall: Square Enix continua a supportarlo, nonostante non ci giochi nessuno

Square Enix sta continuando a supportare Babylon's Fall, nonostante non ci giochi più nessuno e i server siano praticamente deserti. Presto in arrivo una seconda stagione di contenuti, non si capisce bene dedicati a chi.

Attualmente Babylon's Fall fa registrare poche decine di giocatori al giorno, con picchi negativi che scendono fino allo zero assoluto. Lì dove anche un'armatura d'oro andrebbe in mille pezzi, il supporto di Square Enix vuole continuare a provarci, come dichiarato dai game director Kenji Saito e Takahisa Sugiyama, che in un'intervista pubblicata sul sito di Square Enix stessa, hanno parlato delle novità in arrivo per il gioco e di quanto il team di sviluppo abbia imparato da questa esperienza e dai commenti dei giocatori. Pare che per la prima volta abbiano avuto coscienza che il gioco è un servizio e non solo un prodotto autonomo.

Per questo PlatinumGames sta lavorando a un aggiornamento che dovrebbe portare miglioramenti sia dal punto di vista grafico, sia dei contenuti, rispondendo così a tutte le critiche ricevute.

Purtroppo non esiste ancora una data per la seconda stagione di Babylon's Fall. Difficile dire se potrà salvarsi, vista la cattiva reputazione di cui gode e la scarsa affezione del pubblico, dovuta a diversi fattori, primo fra tutti la qualità stessa del gioco, ma anche l'aspettativa che si era creata all'epoca del primo annuncio, disattesa dallo svelamento della natura live service della produzione.