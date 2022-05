Call of Duty: Modern Warfare 2 già vittima di diversi leak, Activision prova a fermarli

Call of Duty: Modern Warfare 2 è già stato vittima di diversi leak nelle ultime ore, con immagini e video che anticipano la presentazione del gioco e che Activision sta provando a fermare, anche se ovviamente non è semplice.

Il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2 dovrebbe avvenire ufficialmente l'8 giugno, anticipato da un teaser il 2 giugno, ed è chiaro che se oggi siamo ancora al 19 maggio il problema dei leak può assumere connotati terrificanti.

Per evitare la furia di Activision, alcuni leaker hanno giocato di fantasia, ad esempio andando a ridisegnare a mano la mappa della nuova modalità DMZ per non essere passibili di violazione di copyright.

Altri invece non si sono fatti troppi problemi nel pubblicare clip di gameplay come quella che vedete qui sopra, che rivela la nuova funzionalità di ispezione dell'arma da parte del nostro personaggio.

Insomma, da qui a giugno i materiali si moltiplicheranno inevitabilmente e sarà dura per il publisher tenere testa alla quantità di leak che spunteranno sulle varie piattaforme social e sui forum.