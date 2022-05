Stando a Microsoft, l'acquisizione di Activision Blizzard procede spedita. A dirlo è stato Brad Smith, vicepresidente e presidente della compagnia in un'intervista con L'Echo, una pubblicazione belga, che ha cercato di essere il più chiaro possibile sull'argomento, per quanto si possa esserlo di fronte a manovre di queste dimensioni:

Il logo di Xbox comprenderà presto anche Activision Blizzard?

"Sta procedendo spedita, ossia è veloce relativamente a un'acquisizione di questa portata. Abbiamo ricevuto richieste di informazioni in merito da Bruxelles, ma anche da Londra e Washington. Rispondiamo alle domande, facciamo briefing e forniamo le informazioni richieste. Uno dei nostri avvocati ha riassunto bene il tutto affermando che "stiamo per arrivare alla fine dell'inizio e ora stiamo per entrare nell'inizio della metà." Si tratta di un processo lungo e siamo ancora nella fase in cui rispondiamo alle domande. Per noi, ovviamente, prima si fa e meglio è, ma siamo rispettosi del procedimento."

Insomma, c'è ancora molto da fare, ma per ora quel che andava fatto è andato liscio come l'olio, il che non può che essere un bene, quantomeno dal punto di vista di Microsoft.