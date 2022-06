Evercade EXP è la nuova console per il retrogaming: specifiche, prezzo e uscita

Evercade EXP è la nuova console per il retrogaming realizzata da Blaze Entertainment: un handheld dotato di specifiche tecniche molto interessanti e di un prezzo accessibile, pari a 149,99€. L'uscita è fissata per questo inverno.

Esattamente come la precedente Evercade VS, che abbiamo provato alcuni mesi fa, Evercade EXP è compatibile con l'intera libreria di cartucce Evercade, che includono oltre trecento giochi all'interno di trenta raccolte. Una è già inclusa nella confezione: si tratta della IREM Arcade 1 Collection.

Equipaggiata con un display da 4,3 pollici con pannello IPS ricoperto da uno strato di robusto vetro temperato, la retroconsole offre un ampio angolo di visione, colori brillanti e un'ottima definizione. Ecco il trailer!

La scheda tecnica di Evercade EXP parl di uno schermo IPS da 4,3 pollici con risoluzione 800 x 480 pixel, TATE mode per il gioco in verticale, processore da 1,5 GHz, 4 GB di RAM e altoparlanti stereo.

Sono presenti inoltre la ricarica via porta USB-C, Wi-Fi integrato, uscita jack audio da 3,5 millimetri, output via HDMI a 720p per il collegamento al televisore, batteria da 3000 mAh per un'autonomia di 4-5 ore e dimensioni pari a 192,7 x 78,5 x 20,7 millimetri.