Babylon's Fall chiude i battenti, Square Enix annuncia il termine dei servizi

Babylon's Fall chiude i battenti: il destino del live service sviluppato da PlatinumGames era nell'aria già da tempo, ma ora la notizia è ufficiale. Square Enix ha annunciato il termine dei servizi pubblicando un calendario che si concluderà il 27 febbraio 2023.

Ricorderete certamente i numeri crollati su Steam fino a un unico giocatore: una situazione ovviamente insostenibile, eppure il publisher ha stretto i denti e alcuni mesi fa ha dato il via alla Stagione 2 di Babylon's Fall.

"Abbiamo lanciato Babylon's Fall il 3 marzo 2022, con il desiderio di offrirvi un'entusiasmante esperienza action RPG in multiplayer ambientata in un elaborato mondo fantasy", si legge nel comunicato di Square Enix. "Tuttavia, con grande dispiacere, dobbiamo informarvi che termineremo i servizi del gioco il 27 febbraio 2023."

"Come risultato di tale decisione cancelleremo gli aggiornamenti su larga scala che avevamo pianificato. Per quanto concerne i piani attuali, la Stagione 2 si concluderà il 29 novembre 2022, come previsto, e la Final Season comincerà lo stesso giorno: sarà un periodo in cui potrete guadagnare le ricompense di ranking della seconda stagione."

Il publisher ha quindi pubblicato un ultimo calendario con le varie scadenze, approfittando dell'occasione per ringraziare gli utenti che in qualche modo hanno apprezzato e supportato l'esperienza di Babylon's Fall.