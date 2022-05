Babylon's Fall, su Steam numeri crollati fino a un unico giocatore

Babylon's Fall sembra essere stato del tutto abbandonato su PC, tanto che su Steam tre giorni fa, il 4 maggio, i numeri del titolo di PlatinumGames hanno fatto registrare un unico giocatore attivo.

Il record negativo di otto giocatori contemporanei per Babylon's Fall è dunque stato battuto e stavolta difficilimente si potrà fare di peggio, anche perché i picchi massimi sono ormai nell'ordine dei settantasette utenti.

Il publisher ha dichiarato che il supporto continuerà e che gli update e i contenuti della Stagione 2 sono già completi, ma è chiaro che nessuno continuerebbe ad aggiornare un live service in queste condizioni.

Che l'esperienza del gioco non fosse brillante lo abbiamo scritto nella recensione di Babylon's Fall, ma già prima del lancio le nostre prove si erano rivelate deludenti per tutta una serie di motivi.

Il quadro che sembra delinearsi ad oggi è quello del fallimento più clamoroso di sempre per PlatinumGames, un team di sviluppo generalmente noto per il proprio talento: è lecito chiedersi se il disastro sia stato frutto di una loro responsabilità o se c'entra la volontà del publisher di modificare il progetto in corsa.