Babylon's Fall: il supporto continuerà, update e contenuti della Stagione 2 già completi

Nonostante un inizio decisamente in salita, il supporto per Babylon's Fall continuerà, ha assicurato PlatinumGames, spiegando come i contenuti della Stagione 2 siano già quasi completi.

Abbiamo visto che Babylon's Fall ha avuto un lancio alquanto disastroso e anche i primi voti risultano molto negativi, tuttavia è un progetto su cui Square Enix e PlatinumGames hanno investito e non hanno intenzione di abbandonarlo presto.



Si tratta peraltro di un GaaS, ovvero un gioco live service, dunque il supporto e il continuo apporto di contenuti sono elementi fondamentali per un titolo di questo genere. Non solo i lavori continueranno dunque, ma non c'è alcuna idea di ridurre l'impegno prestabilito al riguardo.

"Non ci sono piani per ridurre le dimensioni dello sviluppo su Babylon's Fall", si legge nel messaggio ufficiale di PlatinumGames, "I contenuti fino alla Stagione 2 sono ora praticamente completi e abbiamo già iniziato a lavorare sulla Stagione 3 e oltre. Continueremo a fornire materiali per il gioco e a fare miglioramenti sulla base dei feedback da parte dei giocatori, sforzandoci di mantenere la base di utenti attiva e di attrarre anche nuovi giocatori. Vogliamo ringraziare tutte le sentinelle che stanno già giocando nel mondo di Babylon's Fall e non vediamo l'ora di accoglierne altre in futuro.

I recenti update applicati hanno peraltro portato alcune variazioni al gioco, in particolare per quanto riguarda il bilanciamento con la correzione nella quantità di nemici nelle quest, miglioramenti nel matchmaking e varie altre correzioni.