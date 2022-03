Babylon's Fall: dopo il lancio disastroso, PlatinumGames chiede aiuto ai giocatori

Babylon's Fall è andato incontro a un lancio disastroso, almeno in base ai primi report e numeri non ufficiali, tanto che PlatinumGames ha deciso di rivolgersi direttamente ai giocatori per chiedere aiuto su come intervenire in modo da migliorare un po' la situazione del gioco.

Square Enix e PlatinumGames hanno pubblicato un sondaggio rivolto ai giocatori nel quale si cerca di raccogliere feedback su elementi di Babylon's Fall su cui intervenire con urgenza per migliorare l'esperienza utente del gioco, anche se al momento si tratta quasi esclusivamente di caratteristiche tecniche e della grafica.



Il sondaggio può essere trovato a questo indirizzo e, al momento, contiene domande che si incentrano soprattutto sullo stile grafico, sul design dei personaggi e sull'estetica generale delle ambientazioni, oltre che sulla progettazione di armi e armature, nemici e il particolare stile grafico adottato in stile "dipinto ad olio".

Quest'ultimo potrebbe essere considerato un elemento critico, in quanto introdotto peraltro nelle ultime fasi dello sviluppo e potrebbe dunque essere rimosso in base alle risposte raccolte dai giocatori. Il sospetto, tuttavia, è che i problemi di Babylon's Fall risiedano altrove, dunque un sondaggio incentrato esclusivamente sulla grafica difficilmente aiuterà a risolvere la situazione.

Si tratta comunque di un inizio, con possibili nuovi feedback che potrebbero essere richiesti successivamente più incentrati sugli aspetti del gameplay che necessitano di maggiori cure. Di Babylon's Fall abbiamo visto i primi voti decisamente scarsi, come confermato anche nella nostra recensione.