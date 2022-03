Elden Ring: speedrunner lo finisce in meno di trenta minuti, è nuovo record

Elden Ring non è un fenomeno solo tra i videogiocatori normali, ma anche tra gli speedrunner, che si stanno dando battaglia per riuscire a finirlo nel minor tempo possibile. Lo streamer Distortion2 ha appena pubblicato un video in cui dimostra di essere riuscito a scendere sotto la soglia dei 30 minuti per arrivare alla conclusione delle sue avventure nell'Interregno. Più precisamente, ha impiegato 28:59.

Considerando che poche ore fa avevamo pubblicato una speedrun in cui Elden Ring viene completato in poco più di trenta minuti, se continua di questo passo arriveremo presto sotto ai venti minuti.

Quello di Distortion2 è uno speedrun Any%, categoria per cui sostanzialmente il fine giustifica i mezzi e gli speedrunner possono sfruttare glitch e bug per segnare i loro tempi. Naturalmente non è il caso di giocare così a Elden Ring, ma come ben saprete gli speedrunner puntano più sulla velocità che sull'integrità del gameplay, quindi nel loro caso il ricorrere a certe scorciatoie non proprio ortodosse è giustificato e, anzi, paradossalmente virtuoso.

Il rischio per loro è che FromSoftware chiuda certe falle e impedisca altre corse del genere. Comunque sia, finché ci sono, potete pure stare tranquilli che saranno sfruttate.