Elden Ring: speedrunner lo completa in poco più di mezz’ora, nuovo record

La gara al record mondiale per Elden Ring è fondamentalmente iniziata solo da pochi giochi, ma già stiamo assistendo a dei tempi di completamento davvero sorprendenti, specie considerando la vastità del mondo realizzato da FromSoftware. Lo speedrunner Distortion2 si è aggiudicato il nuovo primato, con un tempo di 33 minuti e 55 secondi.

Potrete ammirare il video dell'impresa nel filmato qui sotto. Per la sua strategia, Distortion2 ha scelto come classe iniziale il Samurai, dato che è dotato di una buona armatura, un utilissimo arco e l'Uchigatana, che globalmente è una buona arma. Dopo aver corso come un forsennato al luogo di grazia che sblocca Torrente, il destriero del Senzaluce, vediamo all'opera tutta l'esperienza accumulata dallo speedrunner in centinaia e centinaia di ore di gioco, tra salti calcolati al millimetro, conoscenza a menadito della posizione di nemici ed equipaggiamento, nonché diversi barbatrucchi davvero ingegnosi.

Lo stesso Distortion2 giusto un paio di giorni fa aveva registrato un record di 36:20 e il giorno prima ancora di 49:29. In pratica, c'è probabilmente un grande margine di miglioramento e non è da escludere che già nei prossimi giorni qualcuno non riesca a completare Elden Ring in meno di mezz'ora, se non addirittura sotto i 25 minuti.

Nel frattempo i giocatori di Elden Ring si stanno lamentando delle icone di stato, dato che il gioco non spiega in nessun modo cosa rappresentino.