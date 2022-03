Elden Ring: i giocatori si lamentano delle icone di stato, non si capisce a cosa servono

Elden Ring è uscito da due settimane, ma l'opera di FromSoftware è talmente sconfinata e ricca di misteri che probabilmente farà parlare di sé ancora a lungo. Ecco a proposito di "misteri" ce n'è uno che a quanto pare a molti giocatori proprio non va giù, ovvero quello legato agli effetti rappresentati dalle icone di stato sotto la barra dei PV e PA del Senzaluce.

Per chi non lo sapesse, in Elden Ring l'equipaggiamento, i buff di incantesimi o oggetti consumabili, nonché alcuni attacchi dei nemici possono attivare status positivi o negativi permanenti o temporanei, rappresentati nell'interfaccia di gioco da varie icone differenti situate sotto la barra di stato del Senzaluce. Il pomo della discordia in tal senso, è che il gioco non spiega in nessun modo gli effetti legati alle sopracitate icone, neppure sviscerando i menu di gioco.

Prendiamo come esempio l'immagine del thread di Reddit qui sotto: sapreste dire con precisione quali effetti sono legati alle icone di stato (ovviamente senza consultare fonti esterne)?

Nello stessa discussione numerosi utenti hanno lamentato questa mancanza da parte di FromSoftware, che di suo ha optato per un'interfaccia di gioco minimalista che si contrappone a quella di altri open world odierni, ma che forse in questo è fin troppo avara di dettagli.

Solo consultando fonti esterne, come ad esempio questa pagina di Fextralife, apprendiamo, ad esempio, che l'icona rossa rappresenta un incremento dei punti vita e che si tratta di un buff permanente in quanto sullo sfondo c'è un quadrato e non un rombo (che invece indica i potenziamenti/debuff temporanei).

Certo, in alcuni casi tali effetti sono determinati dall'equipaggiamento, dunque basta leggerne la descrizione per avere un'idea di quali buff/debuff o stati alterati si attivano, ma questo risolve solo parzialmente il problema. Servirebbe dunque una pagina interna nei menu che spieghi esattamente cosa rappresenta ogni icona (tra l'altro presente nelle sezioni "tutorial" di tantissimi giochi).