Elden Ring: un'immagine svela come sarebbe se fosse stato sviluppato da Ubisoft

Elden Ring, nel caso fosse sviluppato da Ubisoft

Come sarebbe stato Elden Ring nel caso a svilupparlo fosse stata Ubisoft? A dircelo, non senza qualche ironia, è arrivata un'immagine su Reddit, condivisa migliaia di volte sui social network, che mostra un'interfaccia leggermente diversa da quella minimalista di FromSoftware.

L'autore, u/gamboozino, ha preso uno screenshot del gioco e ha aggiunto tutti gli elementi indispensabili negli open world moderni. In alto a destra possiamo vedere una minimappa piena di indicatori con anche una bella etichetta del luogo in cui ci si trova. Al centro la classica bussola con indicatori degli obiettivi, in basso la barra delle scorciatoie da tastiera, in alto a destra l'invito a entrare nel negozio di gioco per le immancabili microtransazioni. Non mancano altri indicatori, il riassunto degli obiettivi e altro ancora.

Effettivamente gli open world di Ubisoft sono decisamente affollati. C'è da dire che, in generale, lo sono tutti gli open world moderni, che aiutano il giocatore in ogni possibile modo, anche non richiesto.

Riprendendo l'immagine, Jason Schreier di Bloomberg ha commentato: "Spero che il grande successo di questo gioco aiuti alcuni sviluppatori a convincere i loro colleghi (e i vari dirigenti) che il personaggio guidato dal giocatore non deve dire tra se e se la soluzione di ogni puzzle dopo cinque secondi che lo ha visto." In effetti capiamo la necessità di aiutare i giocatori o di dargli opzioni per rendere i titoli più accessibili, ma certe volte questi titoli sono così facili da essere quasi offensivi.