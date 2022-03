PS5, il VRR dovrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento per un leaker

PS5 dovrebbe ricevere la tanto attesa funzionalità VRR con il prossimo aggiornamento di sistema, stando a quanto riportato su Twitter dal leaker Foxy, e non ci vorrà ancora molto prima che accada.

Sappiamo che ci sono state delle polemiche per la mancanza del VRR nell'ultimo aggiornamento di PS5, visto che Sony aveva pubblicizzato tale feature indicandola come imminente diverso tempo fa, ma ormai dovremmo esserci.

Per chi non lo sapesse, il variable refresh rate è una tecnologia supportata dallo standard HDMI 2.1 e dai televisori di nuova generazione, che serve per eliminare artefatti e tearing, consegnandoci così un'esperienza di gioco consistente e fluida.

Xbox è compatibile con il VRR da tempo, e probabilmente è anche per questo motivo che la questione è diventata particolarmente sentita dai possessori di PlayStation 5.

Foxy tuttavia ha detto che c'è un piccolo dettaglio con il variable refresh rate su PS5: inizialmente tale tecnologia verrà supportata unicamente dai televisori Bravia 2021.