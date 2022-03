Sony Bravia XR 2021: supporto al VRR in arrivo con un'aggiornamento

Secondo alcune segnalazioni, Sony sta iniziando a pubblicare degli aggiornati per inserire il supporto al VRR per i propri televisori (modelli del 2021) che includono un processore Bravia XR.

Il VRR (Variable Refresh Rate) mira a rendere più fluida l'esperienza visiva con i televisori, limitando gli stutter e i cali di frame che potrebbero avvenire all'interno di un gioco, senza però al tempo stesso causare artefatti visivi o input lag.

Ricordiamo anche che PS5, la console di Sony, non supporta il VRR. La compagnia ha promesso l'arrivo del supporto per la console, in futuro, ma non è chiaro esattamente quanto sarà necessario aspettare. Xbox Series X|S, invece, supportano la funzione.

L'annuncio del supporto del VRR per i televisori Bravi XR 2021 era stato annunciato all'inizio del 2021, quindi ci è voluto circa un anno perché l'update arrivasse effettivamente. Diteci, avete un televisione che supporta (o che supporterà?) il VRR?

Parlando sempre di PS5: un report ha segnalato l'arrivo del supporto al VRR, ma sono oramai passai due mesi.