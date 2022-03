S.T.A.L.K.E.R. 2 e guerra in Ucraina: sviluppo in pausa, ma proseguirà "sicuramente"

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl doveva ricevere un video incentrato sullo stato dello sviluppo del gioco, ma i drammatici eventi a cui stiamo assistendo hanno trasformato il normale aggiornamento da parte di GSC Game World in un documento contenente terribili scene della guerra in Ucraina, con il team che ha riferito di aver dovuto mettere in pausa lo sviluppo ma che questo proseguirà "sicuramente".

Il team di sviluppo ha infatti base proprio in Ucraina, pertanto si ritrova direttamente in mezzo alla zona di guerra in seguito all'invasione da parte dell'esercito russo. La cosa, ovviamente, ha completamente sconvolto i piani di GSC Game World, così come quelli di quasi tutti i cittadini del paese, che si ritrovano ora a vivere l'incubo della guerra nelle città. Come riferito, lo sviluppo del gioco è stato messo in pausa, ma proseguirà alla fine del conflitto.

Per questo motivo, quello che doveva essere un video diario sullo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è diventato una sorta di documentario sul dramma della guerra e un appello a fornire aiuto al proprio paese.

"Quando mostrate il gameplay?" Non è più la domanda più diffusa, scrivono i GSC Game World sotto il video in questione, "State bene ragazzi?" È diventata ora quella più frequente. "Qualche settimana fa, stavamo mondando un video che spiegava le fasi di costruzione del motion capture di S.T.A.L.K.E.R. 2, con alcune scene tratte dal nostro studio, volevamo mostrare le scene d'intermezzo che avevamo creato", si legge nel commento collegato al video.

"C'è voluto tempo per rivedere i video, scrivere la sceneggiatura e preparare gli attori", prosegue il filmato, "ma quelle settimane sembrano ormai epoche fa", scrive il team, lasciando poi spazio alle immagini tratte dalla guerra in corso in Ucraina.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl era stato già rinviato lo scorso gennaio all'8 dicembre 2022, ma a questo punto le tempistiche sono probabilmente saltate. Tuttavia, il team ha confermato che lo sviluppo continuerà sicuramente "dopo la vittoria".