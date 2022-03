Valve: "molteplici giochi in sviluppo", sono "molto eccitanti" secondo i creatori di Steam

Valve sta iniziando a distribuire la propria nuova macchina da gioco, Steam Deck. Insieme ad essa, la compagnia di Steam ha anche deciso di pubblicare un piccolo gioco gratuito, Aperture Desk Job. Non si tratta però del solo progetto attivo dietro le quinte.

In un'intervista con Axios, il designer di Valve Greg Coomer ha parlato della console e ha anche svelato alcuni dettagli sul futuro dei giochi della compagnia. Coomer ha infatti affermato che "Vi sono molteplici giochi in sviluppo attualmente presso Valve, e penso che siano alquanto eccitanti".

Steam Deck

Non sappiamo, purtroppo, null'altro a riguardo, ma dobbiamo ricordare alcuni dettagli. Anche supponendo che questi giochi siano pensati soprattutto per sfruttare al meglio Steam Deck, Valve ha confermato da tempo che la piattaforma non avrà esclusive. Di conseguenza, anche chi vuole giocare solo con il proprio computer da gaming classico potrebbe ricevere qualche nuovo gioco interessante.

Un esempio è il già citato Aperture Desk Job che, pur essendo pensato per testare tutte le funzioni di Steam Deck, è compatibile anche con un normale PC. Potete trovare tutti i dettagli riguardo a questa avventura ambientata nel mondo di Portal qui.

Per quanto riguarda il futuro, Steam Deck potrebbe ricevere nuove versioni più potenti, ma non vi sono ancora dettagli definitivi a riguardo.