Sonic 2 il Film: nuovo trailer "Blue Justice" con scene d'azione e citazioni

Sonic 2 il Film torna a mostrarsi con un nuovo trailer chiamato "Blue Justice", che mostra un veloce montaggio di varie scene d'azione tratte dal nuovo film cinematografico, tra le quali possiamo vedere anche varie citazioni dalla serie videoludica.

L'icona Sega è destinata a tornare sul grande schermo con Sonic 2 il Film, la cui uscita è fissata per l'8 aprile 2022, portando con sé diversi personaggi storici della serie e situazioni familiari agli appassionati dei videogiochi. Ad accompagnare Sonic nella nuova avventura c'è infatti Tails, così come anche Knuckles si unisce al cast con il ritorno di Dr. Robotnik.

Tra le scene visibili in questo breve trailer c'è la storica sequenza sull'aereo rosso con Sonic e Tails dal livello Sky Chase Zone di Sonic The Hedgehog 2, oltre a quello che sembra proprio un gigantesco Robot Eggman, che potrebbe peraltro essere un bello spoiler se non fosse stato inserito nel materiale promozionale ufficiale.

In ogni caso, anche il secondo film di Sonic sembra proprio destinato a cogliere in maniera appropriata lo spirito originale della serie, come fatto dal primo film che ha riscosso un notevole successo.

La storia racconta che, dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic vuole diventare una sorta di super eroe, facendosi conoscere con il nome di Blue Justice. La vera sfida arriva però con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta accompagnato da Knuckles, che si dimostra subito un osso particolarmente duro anche per Sonic, che dovrà fare affidamento a tutte le sue abilità e all'aiuto di Tails per poter salvare il mondo.

In precedenza avevamo visto un teaser trailer con Knuckles, Tails e Robotnik oltre a uno spot televisivo all'inizio di febbraio.