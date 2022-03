Elden Ring: patch note dell'update 1.02.2, che risolve anche il grosso problema della versione PS5

FromSoftware ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Elden Ring. Parliamo dell'update 1.02.2, di cui possiamo leggere anche la patch note ufficiale. Le modifiche sono legate alla versione PC e a un grosso problema della versione PS5, legato alla gestione dei salvataggi.

Vediamo prima di tutto la lista delle correzioni dell'update 1.02.2 di Elden Ring:

(PC) Risolto un problema che causava il non utilizzo della scheda grafica e conseguenti prestazioni scadenti

(PC) Risolto un bug che causava la chiusura involontaria del gioco se si verificavano specifiche condizioni durante la battaglia con il Gigante di Fuoco

(PC) Risolti altri bug

(PS5) Inseriti dei cambiamenti alla progressione del salvataggio del gioco quando il gioco non viene chiuso nel modo corretto

Ricordiamo che, su PS5, Elden Ring poteva presentare un problema in caso di chiusura non regolare o in caso di attivazione della modalità stand-by con gioco attivo, che portava alla corruzione dei dati di salvataggio. L'update 1.02.2 dovrebbe aver risolto il problema.

Una caverna di cristalli in Elden Ring

Di recente, è stata anche pubblicata una correzione per Xbox, che aveva problemi con la cooperativa e il multigiocatore online. Come sempre, i primi giorni di un videogame sono all'insegna di correzioni e miglioramenti, ma il pubblico e la critica hanno comunque approvato Elden Ring.

Il gioco è sulla bocca di tutti e, in rari casi, anche "nella" bocca: ecco le caramelle ufficiali del gioco, che però voi non potrete mangiare.