Elden Ring ha le proprie caramelle ufficiali, ma voi non potrete assaggiarle

Elden Ring è un grande successo e soprattutto è un fenomeno di internet. In ambito videoludico, tutti parlano del nuovo gioco di FromSoftware, anche i produttori di caramelle. Trolli Candy USA ha ora creato delle caramelle ufficiali a tema Elden Ring. C'è però un problema: voi non potrete assaggiarle.

Le caramelle Trolly Candy Elden Ring, infatti, non sono in vendita. Si tratta solo di una promozione pubblicitaria in edizione limitata, inviata a influencer e figure note dell'industria videoludica, come ad esempio a Geoff Keighley, conduttore e organizzatore dei The Game Awards.

Nel tweet di Trolly Candy che potete vedere qui sotto, la compagnia ha spiegato in modo scherzoso di aver "scandagliato l'Interregno con i nostri deliziosi corpi di caramella aspra e abbiamo trovato questi Sweet Peachie Elden Ring. A nome di tutti i Senzaluce, li divoreremo a gran velocità!".

Come potete vedere, la confezione mostrata nel tweet rappresenta un guerriero Senzaluce che trafigge una caramella con la propria spada. In cima, vediamo anche il simbolo del gioco. Cosa ne pensate di quest'idea? Se fossero disponibili all'acquisto, comprereste delle caramelle di Elden Ring? Le mangereste o le terreste per collezione?

Tra una partita e l'altra è importante magiare qualcosa per riprendere le energie e fare una pausa e delle caramelle a tema, anche se non la scelta più salutare, sarebbero perfetto. Parlando proprio di fare una pausa in Elden Ring: questa mod permette di mettere in pausa il gioco su PC, ma con un limite.