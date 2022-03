The Legend of Heroes: Trails from Zero, data d'uscita in Europa e trailer sulla storia

The Legend of Heroes: Trails from Zero ha ora una data d'uscita ufficiale in Europa su PC, PS4 e Nintendo Switch, accompagnata da un nuovo trailer sulla storia del JRPG in arrivo quest'anno dalle nostre parti sulle piattaforme selezionate.

Uscito originariamente su PSP nel settembre del 2010 in Giappone, arrivò l'anno successivo anche su PC, poi in seguito su PS Vita e PS4 ma solo in patria, senza mai arrivare in occidente. Con la data d'uscita fissata per il 27 settembre 2022, The Legend of Heroes: Trails from Zero arriverà finalmente anche in Europa su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Si tratta di un JRPG classico che mette in scena la storia di Lloyd Bannings all'interno del Crossbell Police Department, con vari casi da seguire che lo portano all'interno di una storia sempre più intricata, in compagnia di vari compagni di reparto e con combattimenti strategici. Il nuovo trailer pubblicato oggi mostra alcune scene d'intermezzo che introducono elementi della storia, delle ambientazioni e dei personaggi che caratterizzano il gioco in questione.

Esplora le strade di Crossbell City e scopri tutto ciò che ha da offrire...incluso il suo lato oscuro nascosto. Quali storie scoprirai dietro le facciate splendenti di questa città-stato?

L'arrivo di The Legend of Heroes: Trails from Zero in occidente era stato annunciato con anche quello di Trails of Azure in un evento specificamente dedicato alla serie, dal quale era emersa anche la presentazione di The Legend of Heroes: Trails into Reverie.