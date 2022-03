Gibbon: Beyond the Trees, la recensione di un platform ecologico

Tra le nuove introduzioni di Apple Arcade si distingue il nuovo titolo di Broken Rules, che scopriamo con piacere in questa recensione di Gibbon: Beyond the Trees. C'è un nobile intento dietro alla costruzione di questo gioco, che unisce una meccanica peculiare alla volontà di sensibilizzare il pubblico su argomenti ecologici, riuscendo nel doppio intento di proporre una sorta di platform con elementi endless runner originale e una storia in grado di colpire con notevole impatto, mettendo in scena la drammatica condizione di una specie animale a rischio di estinzione.

È qualcosa che Apple Arcade ha sperimentato già in passato in alcuni titoli dal concept fortemente legato ad intenti educativi, come Alba: A Wildlife Adventure o Beyond Blue, tanto per menzionarne un paio, ma che in questo caso viene raggiunto in maniera differente, con il coinvolgimento attivo del giocatore che entra in contatto con le tematiche ambientaliste attraverso la fisiologica empatia che si instaura con i protagonisti del gioco.

Non ci sono spiegazioni esplicite attraverso dialoghi, filmati, documentari o testi scritti da leggere, perché Gibbon: Beyond the Trees mette in scena il dramma di una specie a rischio di estinzione in maniera più diretta, facendocelo vivere in prima persona nelle azioni dei protagonisti e nelle meccaniche stesse del gameplay, con una soluzione di notevole impatto.

Protagonisti della storia sono una famiglia di gibboni la cui vita viene sconvolta dall'irruzione dell'uomo nel loro habitat naturale e dalla distruzione che ne deriva: tutto questo avviene semplicemente seguendo la continua corsa delle creature tra i rami degli alberi, che li porta progressivamente ad affrontare situazioni sempre più pericolose, dalla tranquillità del cuore della giungla all'avvicinamento agli uomini e alla "civiltà" moderna, con la conseguente distruzione degli elementi naturali. Il tutto viene vissuto senza parole, semplicemente seguendo il flusso dei movimenti e lo scorrere delle ambientazioni all'interno dei 10 livelli da percorrere.