Elden Ring: mod permette di mettere in pausa il gioco su PC, ma con un limite

Elden Ring, pur proponendo molte novità, è profondamente un souls e porta con sé molte caratteristiche tipiche dei precedenti giochi di Miyazaki. Una di esse è la mancanza della pausa. Ora però una mod permette di risolvere il problema, inserendo una funzione per mettere in pausa, accettando però un compromesso.

Parliamo della mod "Pause the Game" di TechieW, disponibile su NexusMods. Come è facile intuire dal nome, non fa altro che attivare una pausa completa del gioco. Per il come, è semplice: basta premere il tasto P della tastiera.

Alcuni nemici di Elden Ring

Vi sono però alcuni limiti. Prima di tutto, il sistema Easy-Anti Cheat rileva la mod come un cheat, quindi per usarla si deve disabilitare il programma e di conseguenza si deve giocare offline. Il modder spiega anche che se per qualche motivo si attivasse Elden Ring con la mod e l'anti-cheat attivo, non accadrebbe nulla di male: semplicemente la mod non si avvierebbe, quindi non vi sono rischi a suo dire.

Il "problema" tecnico principale è legato al fatto che, subito dopo aver disattivato la pausa, Elden Ring per un istante va più rapido del normale, come una sorta di "avanti veloce" (parole del modder): è quindi importante non attivare la pausa durante un colpo nemico poiché al ritorno si rischia di non avere il controllo del personaggio per un istante di troppo.

Le istruzioni su come usare la mod sono tutte presenti nella pagina di NexusMods. Diteci, cosa ne pensate della possibilità di mettere in pausa in Elden Ring? Vi interessa? Se pensate che il gioco sia difficile in ogni caso, dovete sapere che Miyazaki si è scusato con chi è frustrato dalla difficoltà del gioco.